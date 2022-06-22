محافظ مطروح يعتمد نتجة فصول محو الأمية

مطروح - حسن مشالي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضوؤ اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعادل مسلم مدير فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار، نتيجة إمتحانات دورة إبريل ٢٠٢٢ لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح ١٥٤،٦٩%

وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار ان نسبة نجاح دورة ابريل ٢٠٢٢،كان المستهدف محو امية عدد ١٠٥٥ ،بينما تقدم عدد ٣٥٦٧ أميا، حضر منهم ٢١٦٦ ،نجح منهم عدد ١٦٣٢ متحرر من الامية وذلك على مستوى مدن المحافظة.

فى سياق أخر سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، طفل يعانى من ضمور العضلات، مما أثر على القدرة الحركية له كرسي كهربى متحرك، وذلك في استجابة لطلب والد الطفل خلال لقائه بالمحافظ الاسبوع قبل الماضي،وذلك لمساعدة ابنه على الحركة والانتقال،وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب رزق جالى عضو مجلس النواب .

ووجه والد الطفل الشكر لمحافظ مطروح على سرعة الاستجابة وتوفير كرسي كهربائي متحرك لإعانة ابنه على الحركة.

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم وتوفير مزيد من الخدمات والرعاية لابنائها وفق الامكانيات المتاحة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.