محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات التطوير

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير العواصم بالمحافظات والمدن الكبرى بمنطقة الشئون ومشروع المناطق غير المخططة بمدينة قنا، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة العشوائيات والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية المعنية .

وناقش محافظ قنا الموقف التنفيذى لأعمال مقايسات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وتوصيل الشبكة التليفونية وشبكات الغاز الطبيعي بمشروع المجمع العمراني الجديد بأرض تقسيم السلام بمحافظة قنا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصة سكان المناطق العشوائية.

وقال محافظ قنا، إن المشروع يقع على مساحة 67 فدانا، ويضم 99 عمارة سكنية تشغل 35٪ من إجمالى المساحة تشمل 7128 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 78 م للوحدة، وتتكون كل عمارة سكنية من دور أرضي و 8 أدوار مكرر، بواقع 8 وحدات سكنية فى الدور، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة بواقع 425 نسمة في الفدان الواحد ، مشيرا إلى أن باقى المساحة التى تمثل 65 ٪ تشمل مسطحات خضراء وطرق داخلية، ومناطق ترفيه، و 4 مخابز، و 5 حضانات أطفال و 2 مول تجاري، ومسجدين، وملعب خماسى، ومبانى خدمات ومرافق، موضحا أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت 40%.

كما استعرض الداودى الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا والممول من صندوق التنمية الحضارية، حيث يجري حاليا أعمال الرصف وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها لمظهرها الحضاري، مشددًا على القيادات التنفيذية متابعة تنفيذ أعمال الرصف ميدانياً للتأكد من نسب التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة.

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وأن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة ، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول .