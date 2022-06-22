محافظ قنا يعقد اجتماعا عاجلا لبحث احتياجات مشروعات الأمن الغذائى

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لمناقشة احتياجات مشروعات الأمن العذائى بمنطقة المعنا والمراشدة تمهيدا لتوفيرها، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وحمدى حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وعبدالراضى أبوالنجا، مدير إدارة الحسابات، والدكتورة وردة بدوى مدير مشروعات الأمن الغذائى، والدكتور سيد مقدام، استشارى التغذية والعلف، والمشرفين على محطة الألبان، ومصنع الألبان، محطات تسمين العجول والدواجن، ومحطة انتاج البيض، ومصنع الأعلاف.

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى من قِبل المشرفين على المشروعات حول الكميات المُنتجة، واحتياجات المشروعات من العلف ومستلزمات التشغيل التى تضمن استمرارية الإنتاج، ووعد بتوفيرها فى إطار تنفيذ أعمال تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية بالمشروعات، والتي سوف تسهم فى مضاعفة الإنتاج.

وقال محافظ قنا، إن محطة الألبان، ومحطات تسمين العجول والدواجن، ومحطة انتاج البيض شهدت طفرة كبيرة على مستوى الإنتاج خلال الأشهر الماضية، وذلك بفضل أنظمة التغذية والعلف التى تم تطبيقها مؤخرا مما ساهم فى اكساب الأبقار والعجول والدواجن مناعة كبيرة إضافة إلى زيادة إنتاجيتها، كما وجه بإجراء تعديلات على نسب مكونات العلف بما يسمح بزيادة الإنتاج بكميات أكبر من الإنتاج الحالى، موجها بضرورة الحفاظ على وجود مخزون استراتيجى من التغذية والعلف والأدوية الخاصة بمحاطات الالبان والتسمين ومحطات انتاج البيض، لضمان استمرارية الإنتاج.

وأضاف الداودى، أن مشروعات الأمن الغذائى تمثل منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكى‪ - الصناعات الغذائية ‪" ، مشيرا إلى أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، ومن ثم تساهم بشكل كبير فى زيادة كميات السلع المعروضة بالمنافذ والأسواق، بما يسهم فى الحفاظ على ثبات الأسعار.