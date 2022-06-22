اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يحيل واقعة إلقاء حفار لمخلفات التطهير مرة أخرى بالترعة للنيابة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:49 م
محافظ قنا يحيل واقعة إلقاء حفار لمخلفات التطهير مرة أخرى بالترعة للنيابة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إحالة مقاول الصيانة المسئول عن أعمال التطهير بالترعة للنيابة العامة لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معه.

 

وأكد الداودي، أنه لا تهاون في التعامل والعقاب الرادع مع الفاسدين ومهدري المال العام بشتى الطرق القانونية المشروعة ليكونوا عبرة لغيرهم.

 

وجاء ذلك في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوي مواقع التواصل الاجتماعي بقيام حفار بأعمال التطهير ونقل القمامة والمخلفات من مدخل حاجز بترعة الرنان الرئيسي بعزبة أبو ليلة بناحية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي وإلقاؤها من الناحية الأخرى للترعة.

 

 


تطهير ترع

ترعة الرمان

إحالة سائق للتحقيق

اخبار محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة