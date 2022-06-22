محافظ قنا يحيل واقعة إلقاء حفار لمخلفات التطهير مرة أخرى بالترعة للنيابة

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إحالة مقاول الصيانة المسئول عن أعمال التطهير بالترعة للنيابة العامة لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معه.

وأكد الداودي، أنه لا تهاون في التعامل والعقاب الرادع مع الفاسدين ومهدري المال العام بشتى الطرق القانونية المشروعة ليكونوا عبرة لغيرهم.

وجاء ذلك في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوي مواقع التواصل الاجتماعي بقيام حفار بأعمال التطهير ونقل القمامة والمخلفات من مدخل حاجز بترعة الرنان الرئيسي بعزبة أبو ليلة بناحية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي وإلقاؤها من الناحية الأخرى للترعة.