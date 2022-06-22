محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.. صور

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، مطلعا على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال عيد الأضحى.

وأوضح، أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

ووجه محافظ بورسعيد، بالاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، وتوفيرها في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، فضلا عن استعداد مجزر بورسعيد لاستقبال الأضاحي وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء خلال عيد الاضحى بأسعار مناسبة، مؤكدا أن بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.