اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:49 م
أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف: محطة معالجة بدنديل توفر 114 ألف متر مكعب مياه يوميا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:21 م
محافظ بنى سويف: محطة معالجة بدنديل توفر 114 ألف متر مكعب مياه يوميا
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن مشروع محطة معالجة "بدنديل"، من أكبر المشروعات التى تنفذ داخل المحافظة والمبادرة بالكامل، موضحا أن هذه المحطة توفر 114 ألف متر معكب مياه يتم تنقيتهم عن طريق هذه المحطة بعد انتهاء الأعمال بشكل كامل، وتخدم 20 قرية فى المحافظة، موضحا أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى نصف مليار جنيه.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المبادرة" الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز": "لدينا مشروعات ضمن المرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة تتخطي 10 مليارات جنيه وأهم هذه المشروعات محطات المعالجة وخطوط الإنحدار والشبكات وهذا تحت بند الصرف الصحي"، موضحا أن هناك مشروعات اخري يتم تنفيذها مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية. 
 
وتابع محافظ بني سويف: "نسب رضا عالية عند المواطنين فى القري التى شهدت تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة"، فى ظل الجدية فى تنفيذ مشروع القرن "حياة كريمة". 

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