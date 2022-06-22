محافظ القاهرة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لإحداث توازن فى الأسعار وتوفير السلع

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار بالسوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد تواصل يومي مع مديرية التموين بالقاهرة لتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، ومنع المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .

وأشار محافظ القاهرة لأهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .

شهد الإجتماع الدكتور ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الاحياء .