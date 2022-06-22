اليوم السابع
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محافظ البحيرة: فتح 3233 منفذا للسلع الغذائية المخفضة لضبط الأسواق

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:45 م
محافظ البحيرة: فتح 3233 منفذا للسلع الغذائية المخفضة لضبط الأسواق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالتوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لفتح منافذ جديدة للسلع الغذائية بأسعار اقتصادية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات البسيطة ومحدودى الدخل.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على توفير السلع الغذائية بكافة المنافذ، والتى بلغ عددها بنطاق المحافظة 3233 منفذا، بالإضافة الى المعارض الموسمية التى تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، فضلاً عن المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي بالمنافذ المختلفة، لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.


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