محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجاج قرعة الجمعيات الأهلية وأسر الشهداء.. صور

وأهدى محافظ الإسماعيلية، للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحُجَّاج بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاءِ لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه، مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.

كما تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التى سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي 1443 هجري 2-22 م، 40 حاجٍ تابِع للجمعيات الأهلية، و5 من أُسَر الشهداء، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعى.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعيّ قد وجَّهت أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أيّ عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك فى سهولةٍ ويسر.



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (1)



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (2)



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (3)



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (4)



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (5)



محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (6)