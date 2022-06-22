اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجاج قرعة الجمعيات الأهلية وأسر الشهداء.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:05 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجاج قرعة الجمعيات الأهلية وأسر الشهداء.. صور حُجاج قرعة الجمعيات الأهلية وأسر الشهداء
الإسماعيلية – السيد فلاح

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استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بعثة حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، و5 أُسر من شهداءِ الوطن فى حادثة محطة مياه شرق القناة الأخيرة قبل موعد السفر يوم السبت المقبل، وذلك بحضور مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.
 

وأهدى محافظ الإسماعيلية، للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحُجَّاج بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاءِ لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه، مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.

 

كما تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التى سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

 

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي 1443 هجري 2-22 م، 40 حاجٍ تابِع للجمعيات الأهلية، و5 من أُسَر الشهداء، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعى.

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعيّ قد وجَّهت أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أيّ عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك فى سهولةٍ ويسر.

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (1)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (1)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (2)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (2)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (3)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (3)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (4)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (4)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (5)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (5)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (6)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (6)

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (7)
محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية وأُسَر الشهداء (7)

 

 


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