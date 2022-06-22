اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يشهدان رسامة قسا لكنيسة الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:10 ص
محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يشهدان رسامة قسا لكنيسة الإسماعيلية.. صور رسامة قسا لكنيسة الإسماعيلية الإنجيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال رسامة المصرح أيوب ابراهيم أيوب قسا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء هنري ابراهيم معان المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وممثلو الأزهر، والأوقاف ، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة. 
 
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته، نشكر الله من أجل بلادنا، كما نشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذي يعكس اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصري العظيم.
 
ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته، علي وحدة وصلابة الشعب المصري، ونسيجه الوطني، بمسلميه ومسيحيه، متمنيا ان يديم الله علي مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجها التهنئة برسامة المصرح أيوب ابراهيم أيوب قسا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.
 
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