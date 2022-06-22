محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قريتي عرب الجهمة والأنصار

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطة رفع مساعدة بعرب الجهمة والأنصار بمركز القوصية، والتي يجرى انشائها بتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز القوصية الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للقري الأكثر احتياجًا ، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع المساعدة الواقعة بين قريتي عرب الجهمة والأنصار، واستمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف لمعدلات التنفيذ ومراحل انشاء المحطة والتي يجرى انشائها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز القوصية.

وشدد المحافظ – خلال الجولة – على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة تنفيذ معايير الجودة في الأعمال ووفقًا للخطة الزمنية للمشروع.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى ومراكز المحافظة ، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



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