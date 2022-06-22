مجموعة عمل مصریة ألمانیة لتقدیم مقترحات لتحسین كفاءة تدریب مدیرى الأعمال التنفیذیین

كتب إسلام سعيد

وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية والوزارة الفیدرالیة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بجمھوریة ألمانيا الاتحادية إعلان نوايا مشترك بشأن استمرار التعاون الألماني المصري في تنفيذ برنامج تدريب مديري الأعمال التنفيذيين، الذي وُقع في 8 دیسمبر2020، حتى نهاية عام 2025، وقع الاتفاق عن الجانب المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب الالمانى الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

وقالت الوزيرة ان الاتفاق يعكس تطلع البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ويأتي في إطار البرنامج العالمي لتدريب المديرين التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، مشيرة الى ان البرنامج يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت جامع الدور الهام الذي يلعبه مديري الأعمال المؤھلین في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرةً الى أن التدريب المتقدم لرجال الأعمال أمرٌ محورى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية الدولية.

وأضافت أن ھذا التعاون قد ساھم في تحقيق نتائج ملموسة في تنمیة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك في تعزيز التواصل بین رجال الأعمال وتعميق التفاھم المتبادل بین مصر والمانيا، لافتة الى ان البرنامج ساهم في تدريب 271 مدیراً تنفيذياً عبر الإنترنت وفي ألمانیا بتمويل من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانیة.

وأوضحت جامع أن مركز تحدیث الصناعة سيمثل الوزارة فى تنفيذ البرنامج عن الجانب المصرى وكذلك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عن الجانب الألمانى.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على ضمان حصول جمیع المتقدمین المناسبین على فرص متكافئة ومشاركة جمیع المحافظات المصرية في البرنامج، لافتةً الى قيام الجانب المصري بتنظیم تدریب تحضیري في مصر للمشاركین المختارین .

وأضافت جامع أن المساھمة الألمانیة في البرنامج ستشمل تنظيم ندوات تتضمن برامج تدريبية عملیة وزیارات للشركات والتواصل مع الشركات سواء عبر الإنترنت أو في ألمانیا، مشيرةً الى أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل مصریة-ألمانیة لتقییم نتائج تنفیذ البرنامج وتقدیم مقترحات لتحسین كفاءة إجراءات التدریب لمدیري الأعمال التنفیذیین.

كما شهدت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألمانى توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ونظيره الألماني لتعزيز الشراكة المصرية الالمانية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز رئيس جها حماية المنافسة.

وقد شارك فى مراسم التوقيع السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى المانيا ، والوزيرمفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين .