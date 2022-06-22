متدربو وحدة التدريب المتنقلة يشاركون فى زيارة تفقدية لأحد مصانع بورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، زيارة تفقدية لأحد مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تعمل في مجال التوصيلات الكهربائية ، بمشاركة المتدربين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، وعماد عبد الله مالك المصنع، ووائل الهنداوي الاستشارى التنفيذى للمصنع ولفيف من المسئولين بالمصنع.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية: إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، ودمجهم في سوق العمل ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح مدير المديرية أنه يتم تقديم برامج للشباب لتدريبهم وتعريفهم بأهمية ريادة الأعمال للمبتدئين ما بين العقلية والممارسة وتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر ، وتعريفهم بمصادر التمويل المتاحة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قدم مالك المصنع الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود المبذول من أجل تدريب شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة داخل المحافظة، مثنياً علي المستوي المهاري لخريجي التدريب المهني وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل مع غيرهم من المشتغلين.

وأكد رعاية خريجي التدريب المهني وتعيينهم داخل المصنع، متعهداً بتقديم كافة وسائل الدعم للشباب الباحث عن فرص العمل اللائقة داخل المصنع، وكذلك توفير وسائل مواصلات للمتدربين يومياً للإطلاع على كل السبل الحديثة في مجال التدريب، وكذا توفير كل المواد الخام اللازمة للتطبيق العملي المناسب للبرنامج التدريبي.

كما قام المتدربون خلال الجولة، بتفقد أقسام المصنع، وتم شرح خطوات تأسيس وتنفيذ التوصيلات الكهربائية بمصانع الغزل والنسيج بمراحلها المختلفة.