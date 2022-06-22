مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط أحجام تداول لم تتجاوز 200 مليون جنيه بعد مرور ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9646 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1718 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11857 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3898 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3745 نقطة.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بيع المساهم منصور أحمد أحمد زاهر عدد 897.9 ألف سهم بسعر 0.335 جنيه بقيمة إجمالية 299.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.36% إلى 4.84%.

أعلنت شركتا ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 1.3 مليون سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.6 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 30 ألف سهم، وباعت إدارة البنك 4 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 196.2 ألف سهم، 61.1 ألف سهم، 199 ألف سهم، 9 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 35 ألف سهم، 322 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 99 سهم.