لحظة وضع صديقة "نيرة" طالبة المنصورة بوكيه ورد فى مكان الجريمة.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله له قيام صديقة الطالبة نيرة أشرف التى لقيت حتفها على يد زميلها فى الكلية بوضع إكليل من الزهور على مكان وفاتها تأكيدا على تخليد ذكرى وفاتها وسط مشاركة كبيرة من زملائها، وذلك ضمن عدة فعاليات نفذها طلاب كلية الآداب بجامعة المنصورة لتأبين روح الفقيدة ولصق صورها على جدران مبانى الكلية.

ونعى طلاب الكلية زميلتهم وسط أجواء من الحزن الشديد على وفاتها، حيث قال الطالب محمد أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة المنصورة أن الطالبة نيرة أشرف كانت نموذجا للطالبة المجتهدة، وكانت تدرس لغات شرقية "عبرى" فى الفرقة الثالثة وقام اتحاد طلاب الكلية بتنظيم فعاليات لتأبين روح الفقيدة ولصق صورها على جدران مبانى الكلية لتخليد ذكراها والدعوة لها بالرحمة والمغفرة وأن يتقبلها ربها من الأبرار ويسكنها فسيح جناته.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من امن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين بالرقبة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول اتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليه، غارقة فى دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى م ع م بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها تدعى ن أ أ ، بكلية الآداب ، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدى عدد من الأهالى عليه أثناء ضبطه.