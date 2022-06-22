لايف من محطات الأتوبيس الترددى الجديد.. هيمنع الميكروباص من السير على الدائرى

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" إنشاء محطات الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى، وذلك ضمن تطوير الطريق الدائرى ، وإيجاد وسائل متطورة للمواطنين، مع إحكام السيطرة على التكدسات المرورية أعلى الطريق الدائرى.

ويعتبر الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التى سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به.

وتم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع "BRT"، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب، الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.