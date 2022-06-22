كشف هوية المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة مليون و200 ألف جنيه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بسرقة مليون و200 ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى الشركات أعلى الطريق الدائري بالهرم، وتبين انهم 5 أشخاص، أحدهم يعمل شقيقه بالشركة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيارة تابعة لإحدى الشركات لسرقة مليون و200 ألف جنيه، بعد تهديد سائقها.

كشفت تحريات رجال المباحث وفريق البحث الجنائي، أن 5 عاطلين أحدهم يعمل شقيقه بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، بعد تهديد السائق بالأسلحة.

بإعداد عدة اكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.