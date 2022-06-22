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كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يقتحم شقة لسرقتها فى أسيوط

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:13 ص
كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يقتحم شقة لسرقتها فى أسيوط جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص باقتحام شقة بغرض السرقة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ورصد كاميرات المراقبة تحركاته.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وتبين محاولته سرقة شقة ملك أحد الأشخاص.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وباستدعاء مالك الشقة وسؤاله قرر أن الشقة خالية من المنقولات وتحت الإنشاء وعدم وجود ثمة مسروقات واتهمه باقتحام منزله عنوه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

جريمة سرقة

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أمن أسيوط

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