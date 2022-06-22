فتح المجازر أمام المواطنين أيام عيد الأضحى لذبح الأضاحى بالمجان فى الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء ، عدد من المجازر بنطاق المحافظه للأطمئنان علي مدي جاهزيتها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي ، شملت مجزر المنصوره بميت الكرما بطلخا ، ومجزر بلقاس ، بحضور الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس .
ووجه " المحافظ " بفتح المجازر أمام المواطنين ايام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان والقضاء علي الذبح المخالف خارج المجازر .
كما وجه " مختار " زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الإستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطرى خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.
وكلف " المحافظ " مدير مديرية الطب البيطري بالمرور علي جميع المجازر بنطاق المحافظه من قبل اللجان المختصه للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الأضاحي وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم ومشتقتها ، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين .
كما كلف " مختار " مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير إحتياجات المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه خلال العيد المبارك.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة المجازر علي أحداث الوسائل التكنولوجية والاهتمام بالثروة الحيوانيه والداجنة لتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد التام لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة