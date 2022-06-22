وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في البلاد تسمح للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليًا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط من اللقاح بينما يتلقى البالغون الجرعة الثالثة على نطاق واسع.

ووفقًا لبيانات التجارب السريرية لشركة فايزر الصادرة أبريل الماضي، أدت جرعات اللقاح المعززة إلى زيادة كمية الأجسام المضادة المعادلة التي تحد من نشاط الفيروس، بمقدار ستة أضعاف عند إعطائها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا بعد حوالي ستة أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية.

وقالت الشركة الأمريكية، إن لقاحها أثبت فعاليته ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ولم تُحدد أية مشكلات تتعلق بالسلامة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على إعطاء الأطفال في الفئة العمرية بين 5 إلى 11 عاما الجرعة المعززة من لقاح فايزر المضاد لكورونا في مايو الماضي.

