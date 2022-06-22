غدا.. ليلة من زمن الفن الجميل بأوبرا الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء غدا الخميس الموافق 23 يونيو، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة، بعنوان"ليلة من الزمن الجميل" يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي.

وفى الفاصل الأول من الحفل يشارك الفنان سامح منصور بمجموعة من الإيقاعات العربية اللاتينية المتميزةعلي آلة"البركشن" ثم يقدم الفنان إسلام مرسي أغنيتي سنة وسنتين ، جميل جمال،إياك من حبي،الحلوة داير شباكها أداء الفنان أمير الرفاعي،إشتروني، أوقاتي بتحلو أداء الفنانة شروق.

وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم عازفة القانون المتميزة الفنانة عفاف شكري مقطوعة موسيقية بعنوان" هوي حليم"،أنا والعذاب وهواك، الحبيب المجهول أداء الفنان أيمن مصطفي،نبتدي منين الحكاية أداء الفنان محمد متولى.. وتختتم الفنانة مروة حمدي الحفل برائعة كوكب الشرق"السيدة أم كلثوم" الأطلال.







