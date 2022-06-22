غادة والى: COP27 فرصة فريدة للبدء فى مواجهة التغيرات المناخية بالعالم

كتبت : هند المغربي

عقد معهد التخطيط القومى ندوة حول مواجهة الجرائم البيئية فى إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ، بحضور دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والدكتور أشرف العربي عميد معهد التخطيط .

وأكدت د.غادة والي خلال كلمتها أن مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ المقرر عقده في مدينه شرم الشيخ يمثل فرصة فريدة ونقطة للبدء، مشددة علي أن المؤتمر فرصة للعمل على خلق سياسة دولية لمواجهة التغير المناخي، لافتة إلى أننا فى الأمم المتحدة نعمل على التعامل مع الزخم الدولي حول COP27، مؤكدة على أن العالم كله يوجه أنظاره إلى مصر، بسبب هذا الحدث الدولى.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر بناء قدرات المؤسسات فى الدول وتكثيف العمل مع الشركاء لمواجهة جرائم البيئة، ووضع قوانين وتشريعات لجرائم البيئة، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة التى تترأسها تدعم 40 دولة لمواجهة جرائم البيئة.

وأشارت د. غادة والي، إلى أن مصر لديها الريادة في مكافحة جريمه تهريب الآثار وإعادتها، وتترأس المؤتمر الدولى للجريمة، لافتة إلى أن تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد وهو أحد ثلاثية التحديات، حيث نعمل فى 143 دولة، من خلال أطر دولية، وتم تدريب 230 ألف خبير.

وقالت د. غادة والي اننا نعمل علي عدد من الملفات منها مكافحة الفساد وهي أحد مهددات التنميه في العالم، وكذلك مواجهة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة والمعني بها الجريمة العابرة للحدود، والتى تحتاج لاتفاقيات دولية لمواجهتها بالإضافة إلى مكافحة المخدرات.

وأشارت الدكتورة غادة والي، إلى أنه عقد خلال الفترة الماضية اجتماعين هامين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لوضع إطار واتفاقيات دولية، لمواجهة استخدام البلاستيك والأمن السيبرانى، وكذلك العمل مع منظومة العدالة الاجتماعية، ونعمل أيضا على وضع تشريعات وبرامج تدريبات.

وكشفت د. غادو والي، أنه خلال عملي بالمنظمة كشفنا أن هناك تعاون وثيق بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، لافتة إلى ان أفريقيا تشهد توترات سياسية، وأن هذا له علاقه بالاعتداء علي الحياة البرية والإتجار في البشر وتهريب المخدرات، مؤكدة أن التغيرات المناخية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، حيث أن التقارير تحذر من تأثيرها علي حياة 3 مليار شخص، بسبب فقدان التنوع البيولوجي وان التلوث يتسبب في وفاة 9 مليون شخص سنويا.

واضافت أن 70٪ من الفقراء حول العالم من النساء، لافتة إلى أن التحديات زادت من أزمة الغذاء التى يشهدها العالم بسبب التصحر والجفاف، ومؤخرا حرب اوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك 90 تريليون دولار تدفعها الدول لدعم البنيه التحتية، وان التغيرات المناخية ستتسبب في هجرة 86 مليون شخص داخل أفريقيا .