عروض مسرحية وأفلام تسجيلية بمهرجان" يوما من الإبداع " لطلاب "نوعية عين شمس"

كتب محمود راغب

بعنوان " يوماً من الابداع" تألق طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام التربوى بنوعية عين شمس بمسرح طلعت حرب بمهرجان مشاريع التخرج وذلك تحت رعاية ، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

افتتح المهرجان د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. أسامة السيد عميد الكلية و د.ولاء انيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية ولفيف من أساتذة الكلية والجامعة.

واستهل د. هشام تمراز كلمته مهنئاً الطلاب والطالبات بقرب التخرج مستعرضاً جانباً من تاريخ المسرح ودعى الطلاب للفخر بوقوفهم على خشبة مسرح وقف عليها عظماء الفن ومسرح ضم كبار شخصيات الدولة ،مؤكداً على أهمية استثمار المسرح فى عرض مواهب الطلاب و التسويق لها.

واستعرض د. أسامة السيد بعض التطورات التى شهدتها الكلية فى الفترة الحالية مشيداً بجهود ودعم إدارة الجامعة لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى فترة زمنية وجيزة .

وخلال كلمته أشاد د. أحمد نبيل بجهود الطلاب المشاركين في المهرجان و تتويجها بعرضها على مسرح طلعت حرب بتاريخه العريق مستعرضاً ما يتضمنه برنامج المهرجان.

كما قام د. هشام تمراز ود. أسامة السيد والمرافقين بجولة في معرض التصوير الفوتوغرافي بعنوان " شوفها بعينيا" ، و بدأ المهرجان بعرض فيلم تسجيلي يحمل اسم "بيبان" يتناول لمحات صغيرة في الحياة تفتح أبواب الأمل والحياة تحت إشراف د.ليلي اشرف و د .سماح ابراهيم و د. كوثر حسن ،فكرة د. سماح ابراهيم.

ووسط إشادة كبيرة تم عرض عمل دوبلاچ بعنوان "صراع المشاعر" لفيلم كارتون "رايلى" إشراف فنى د. أحمد عبد المنعم، وحملة إعلانية باسم "لون حياتك" تحت إشراف د. عبد الرحمن شوقى و أحمد موسى والتى تحمل فكرة قدرة الإنسان على تلوين حياته باللون الذى يريد.

كما تم عرض فيديو حول مجلة "البداية"والتى توقف إصدارها منذ 2009 وحتى عادت للضوء هذا العام و تتناول أخبار الجامعة والكلية و حوارات متنوعة مع قيادات الجامعة و عدد من الفنانين و الرياضيين وقد جائت تحمل شعار "قادمون بأحلامنا حتى لو توقف الآخرون".

كما أعلن د. أسامة السيد عميد الكلية، عن اعتزام إدارة الكلية إصدار المجلة عددين سنوياً .

كما قدم طلاب الكلية من ذوى الهمم " الصم والبكم" اغنية "بنحلم ساعات" بلغة الإشارة والفيلم التسجيلى "كالسيت" والفيلم التسجيلى " لست وحدك " و الفيلم الكارتوني " أمل" ، و عرض مسرحية " المولد " خيال الظل والذى قدم صورة للمولود فى التراث و كذلك عرض أبو رواش - خيال الظل ، و العرض المسرحي أرنب فوق العادة و فى الختام تم تقديم أغنية بداية الحكاية .

وشارك فى إشراف شعبة الصحافة و إذاعة وتلفزيون د. نعمة عيسى و د. الفت أشرف و فى إشراف شعبة فنون مسرحية، د .عزة سعيد، و د. نشوى مصطفى و د. أحمد خفاجى ، وأسامة إدور، و فى إشراف معرض تصوير ، د . هبة حنفى و رندا ماضى و د. ابتسام فتحى.