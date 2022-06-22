عامل ينهى حياة زوجته لحملها في "بنت" ورغبته فى إنجاب "ولد" بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت مدينة 6 أكتوبر، جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها، حيث قتلها وأشعل النار فى جثتها بعد نقلها لمنطقة صحراوية، واعترف المتهم بقتل الضحية لعلمه بحملها في طفلة، ورغبته في أن يكون المولود ذكرا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سيدة والعثور على جثتها بمنطقة صحراوية، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة لسيدة تم إشعال النار بها، كما عثر على آثار اعتداء بآلة حادة على أنحاء جسدها.

تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت تحرياته أن زوج القتيلة مرتكب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين له والقبض عليه.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بقتل زوجته، بعد علمه أنها حامل في طفلة، ورغبته أن يكون المولود ذكرا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.