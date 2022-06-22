طلاب أكاديمية الإنتاج الحربى يحصدون المركز الأول فى الابتكارات بمهرجان إبداع

كتب زكى القاضى

حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على توجيه التهنئة لطلاب "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة " التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لنجاحهم بحصد المركز الأول فى مجال الإبتكارات العلمية لمشروع "وحدة إمداد قدرة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى تعتمد على الطاقة الشمسية" وذلك بمهرجان " إبداع " التابع لوزارة الشباب والرياضة بنسخته العاشرة والذى تم إقامته فى المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 16 حتى 20 /2/2022 ،

من جانبه اشار الاستاذ الدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة أن مهرجان " إبداع " هو أكبر مهرجان على مستوى الوطن العربي في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة ويشارك به لجان تحكيم من كبار الفنانين والأدباء وأساتذة الجامعات المتخصصين.

وأشاد عميد الأكاديمية بمجهودات الطلاب ومشاركتهم الفاعلة بالمهرجان لتحقيق مراكز متميزة ضمن منافسات بين مختلف الجامعات المصرية، متمنياً لهم دوام الإبداع والرقي والتقدم .

وبدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على إعتزاز الوزارة بكافة إبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات ومن هذا المنطلق قرر المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى تكريم هؤلاء الطلاب فى حفل تخرج الأكاديمية السنوى .