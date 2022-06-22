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طقس الغد حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:36 م
طقس الغد حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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