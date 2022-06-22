اليوم السابع
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ضبط 550 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحى غير مرخص فى منشأة ناصر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:55 ص
ضبط 550 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحى غير مرخص فى منشأة ناصر دقيق مدعم ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم " استخراج 82% " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على "طن دقيق بلدى مُدعم".

 

كما تم ضبط (المسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدى الُمدعم " استخراج 82% " والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على "550 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم" .

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.


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