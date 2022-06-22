اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:45 م
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ضبط 1875 زجاجة زيت فرامل و1500 كيلو علف حيوانى منتهى الصلاحية بالمحلة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:38 م
ضبط 1875 زجاجة زيت فرامل و1500 كيلو علف حيوانى منتهى الصلاحية بالمحلة أعلاف
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية بمركز المحلة ضمت مفتشي التموين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية قادها أشرف شرف الدين ومحمد صلاح باز وخالد محمد زكى بمركز المحلة الكبرى.
 
أسفرت الحملة عن ضبط مخزن زيوت سيارات بداخله عدد 1875 زجاجة زيت فرامل سيارات منتهي الصلاحية من واقع تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليه كما تم ضبط مصنع أعلاف حيوانية لحيازته 1500 كجم علف حيواني بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والانتهاء تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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