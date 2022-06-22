ضبط 18 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملات أمنية بالقليوبية

كتب إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (18) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 19 متهما " لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، تنفيذ (7263) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات، حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.