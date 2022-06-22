اليوم السابع
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ضبط 15580 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:25 ص
ضبط 15580 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15580 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: ضبط 4092 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و84 مخالفة السير بدون تراخيص.
 
كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 12 دراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
 
وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

الإدارة العامة للمرور

مخالفة مرورية

دراجة نارية

أخبار المرور

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