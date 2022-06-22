ضبط 1270 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط 1270كجم لحوم دواجن مجهزه للبيع فاسدة ظاهريا .



كما تم غلق منشأة غير مرخصة، وتحرير 4 محاضر جنح، وذلك فى حملة مشتركة لمديريتى الصحة والطب البيطرى، حيث داهمت مخزن غير مرخص بمدينة تلا بمحافظة المنوفية يستخدمه مطعم للوجبات الجاهزه بمدينه تلا، شارك فى الحملة إدارة مراقبة الأغذية صحة تلا، والدكتورة إيرينى عطيه إسكندر مدير عام الإدارة الصحية بمدينة تلا .



