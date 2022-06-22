اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:12 م
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ضبط عاطل بحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:11 م
ضبط عاطل بحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة منوف، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 15 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط "ا.ج" مسجل خطر بحوزته 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، وسلاح للدفاع عن تجارته الآثمة، ومبلغ مالى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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