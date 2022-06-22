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ضبط سيدة وابنها وبحوزتهما مشغولات ذهبية مسروقة من داخل شقة بالجيزة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:41 ص
ضبط سيدة وابنها وبحوزتهما مشغولات ذهبية مسروقة من داخل شقة بالجيزة مشغولات ذهبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة وابنها وبحوزتهما مشغولات ذهبية مسروقة من داخل شقة بالجيزة.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات، ابنها) بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهما (مشغولات ذهبية "مجهولين المصدر") ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عملها لدى المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

 


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