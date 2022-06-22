صور.. لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائى بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن إنعقاد لجنة الإستلام الإبتدائي لعملية إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي التابع لإدارة القرنة الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبحضور مدير إدارة القرنة الأزهرية سيد أحمد العزب، حيث تم انعقاد لجنة الإستلام الإبتدائى لمعهد الرياينة الإبتدائى، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.



ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن مشروع إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي، جاء تاريخ استلام الموقع 19 أكتوبر 2021 وبلغت مدة العملية 10 أشهر، وتاريخ الانتهاء المقرر هو 18 أغسطس 2022، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وهم كل من المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس صابر عبدالعظيم الطاهر المهندس المشرف على الاعمال الاعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء والاستاذ أحمد محمد عطا فني العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة عابدين ابو المجد للمقاولات ومهندس المقاول محمد العودة، واستشاري الانتاج الحربي ومكتب مافيك للاستشارات الهندسية ويمثله المهندس أحمد حسان العبودى.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع مكون من ثلاثة أدوار وتضم الدور الأرضي صالة أنشطة وعدد 4 فصول رياض أطفال، وغرفة إشراف ودورة رياض اطفال ووحدة استقبال وميضه ومصلى ودورة مدرسين ودورة طلبه ودورة طالبات ودورة مدرسات، وفى الدور الأول علوى معمل وغرفة تحضير وتغذية، وغرفة شيخ معهد وعدد 6 فصول ابتدائية وصالة كمبيوتر، وفى الدور الثانى علوى صالة مكتبة وصالة أنشطة وغرفة اخصائى اجتماعى وعدد 3 غرف إدارية و6 فصول ابتدائية.



وضمت لجنة الإستلام الإبتدائى كل من المهندس ياسر عرفه منطقة أسيوط الازهرية، والمهندس إيهاب حمودة منطقة أسيوط الازهرية، والمهندس عبدالرحمن حامد حسن منطقة أسوان الازهرية، والمهندس أحمد محمد عبدالحليم الادارة العامة للاجهزة والاتصالات والحاسبات، ووجه الدكتور خليفة محمد إبراهيم الشكر للإدارة المركزية للشئون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء والإدارة العامة للأجهزة والاتصالات.





لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية (1)



لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية (2)



لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية (3)



لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية (4)



لجنة من منطقة الأقصر الأزهرية تستلم إنشاء معهد حاجر الضبعية (5)











