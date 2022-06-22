اليوم السابع
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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1954 مواطنا بقرية بنى روح.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:16 م
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1954 مواطنا بقرية بنى روح.. صور قافلة طبية بمحافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى روح بمركز ملوي، يومي 20 و21 من يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 402 حالة جراحة، و415  حالة أطفال، و266  باطنة، و140  قلب، و87  نساء، و142 اسنان، و294  جلدية، و165 أنف واذن، و43 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 173  تحاليل مختلفة، وعمل 21  حالة موجات صوتية، وعمل 3 حالات اشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 79  متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 13  حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 55 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 124  متردد.

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تطعيم طفل خلال قافلة طبية بمحافظة المنيا

 

 

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جانب من قافلة طبية بمحافظة المنيا

 

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الكشف خلال قافلة طبية بمحافظة المنيا

 

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