سلطات إيطاليا توقف 171 مهربا للمهاجرين ومصادرة 714 قارب هجرة

فاطمة شوقى

قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها أوقفت منذ مطلع عام 2021، وقف 171 مهرباً للمهاجرين ومصادرة 714 قارباً استخدمت للهجرة غير النظامية.

وكشفت الميزانية التشغيلية لقوات الشرطة المالية للفترة من 1يناير 2021 إلى 31 مايو 2022، والتي صدرت اليوم لمناسبة الذكرى 248 لتأسيس القوات، أن "هيئة إنقاذ جبال الألب التابعة لقوات الشرطة المالية، نفذت 2260 تدخلاً سمح بإنقاذ 2639 شخصاً"، وخلال فترة الطوارئ الصحية، بالتعاون مع قوات الشرطة الأخرى، تم ضمان تنفيذ تدابير احتواء الوباء من خلال إجراء 750 ألف عملية فحص، من بينها 59270 شملت أشخاص تمت معاقبتهم و726 آخرين رُفعت شكاوى ضدهم"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر تقرير الميزانية، أنه "إضافة إلى ذلك، قدم سلاح الجو التابع لقواتنا، الدعم لهيئة الدفاع المدني من خلال تنفيذ مهمتين سمحتا بنقل ما يقرب الـ3 أطنان من المواد الطبية، منها 424 ألف كمامة جراحية، و51 وحدة من الكوادر الطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً جراء العدوى".

وأشار التقرير الأمني إلى أن "التعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، يستمر لغرض مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ تنسق قوات الشرطة المالية، من خلال مركز التنسيق الدولي في قاعدة براتيكا دي ماري، عملية (Themis 2022) التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود عن طريق البحر".

ووفقاً لقوات الشرطة المالية، فـ"في قناة صقلية، يستمر العمل ضد حركة مرور الحشيش وتهريب السجائر والهجرة غير النظامية بكافة أشكالها، وأنه بشكل عام، أدت إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية عن طريق البحر إلى اعتقال 171 مهربًا ومصادرة 714 قارب هجرة".

وقالت الشرطة، إنه "من ناحية أخرى، يهدف الالتزام التشغيلي في جنوب البحر الأدرياتيكي وشمال البحر الأيوني، إلى تحديد القوارب المستخدمة في نقل المخدرات. كما تستخدم قواتنا وحداتها الخاصة في ألبانيا والجبل الأسود لدعم ومساعدة السلطات المحلية في مراقبة الحدود البحرية".