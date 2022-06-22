سكاى نيوز: مايكروسوفت تكشف تجسس قراصنة روس على حكومات ومراكز لـ42دولة

كتب محمد جمال

قال تقرير صادر عن شركة "مايكروسوفت"، يوم الأربعاء، إن قراصنة روسا مدعومين من موسكو انخرطوا في "تجسس استراتيجي" على حكومات ومراكز فكر وشركات ومجموعات إغاثة فى 42 دولة تدعم كييف، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".