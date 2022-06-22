سقوط تاجر مواد مخدرة وبحوزته 1700 جرام حشيش فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مواد مخدرة وبحوزته 1700 جرام حشيش بقصد الاتجار بالمطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.