اليوم السابع
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سفير مصر بالخرطوم يلتقى الوزيرة السودانية المكلفة بالتجارة والتموين

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:05 م
سفير مصر بالخرطوم يلتقى الوزيرة السودانية المكلفة بالتجارة والتموين جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، الوزيرة المكلفة بالتجارة والتموين بجمهورية السودان "آمال محمد صالح"؛ حيث استعرض اللقاء مسار العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على سبل اتخاذ خطوات تنفيذية للمضي قدمًا نحو تطوير أطر التعاون فى هذا القطاع الحيوي.

 

وبحث اللقاء الترتيبات ذات الصلة بعقد الجولة القادمة من اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في القاهرة، وما توفره من فرصة هامة ومحفل لمناقشة كافة أوجه علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز ودفع الأطر الحاكمة لهذه العلاقات، وبلورة خطوات تنفيذية لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، وبما يعزز من المصالح المشتركة بين الدولتين، ويعود بالنفع على شعبيّ وادي النيل.

 

 


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