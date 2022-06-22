وقال حداد -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأربعاء- "إن توريد القمح من روسيا، يتم تنفيذه بموجب عقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتعلق الأمر بتوريد القمح الروسى بالذات، خاصة وأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا على مدى سنوات عديدة".

وأوضح الدبلوماسي السورى أنه يجري شحن الحبوب إلى بلاده من روسيا وفق الخطط والعقود الموقعة بين الجانبين منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن الشحنات المتفق عليها يتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ودون تغيير في الأسعار.