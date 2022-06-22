وأفاد المصدر ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة كانت فى طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك وعلى متنها 7 أشخاص، مشيرا إلى أن عملية البحث مازالت مستمرة بواسطة مروحية من طراز "مي ـ 8" وطائرة دورية من طراز "إيه إن ـ 26"، وذلك للبحث عن الطائرة المفقودة.

يذكر أن هذه هى الطائرة الثانية، التى تختفى من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء طائرة من طراز "إيه إن ـ 26" وعلى متنها 3 أشخاص فى طريقها إلى منصة "فيرتيكالني".

