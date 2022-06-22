رئيس جامعة طنطا: الجامعات المصرية متقدمة جداً.. ونجهز طلابنا لوظائف المستقبل

ماجد تمراز

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020 أصدر تقريرا عن وظائف المستقبل، والذي أفاد أن كثير من الوظائف الحالية ستختفي وستحل محلها مجموعة أخرى من الوظائف متعلقة بالتكنولوجيا، وتطوير المهارات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وأشار "ذكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن وظائف المستقبل ستتعلق بمدى تمكين الطلاب من مهارات التكنولوجيا، ولهذا اتخذ المجلس الأعلى للجامعات اتجاه موازي للتخصصات الجديدة.

وأضاف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن هناك تواصل مع جهات أجنبية لإكساب الطلاب مهارات جديدة سواء في اللغة، أو التكنولوجيا، أو التعامل مع البيانات، أو التسويق الإليكتروني، لافتا إلى أن جامعة طنطا بدأت برنامج طموح جدا عن استخدامات الميتافيرس وتطبيقاته في التعليم، مؤكدا أن الجامعات المصرية متقدمة جدا ونسير مثل الغرب في مسار تطوير التعليم، وتجهيز طلابنا لوظائف المستقبل.