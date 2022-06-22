اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:18 م
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رئيس النيابة الإدارية يتفقد آخر تطورات إنشاء مجمع للنيابات فى الإسكندرية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:01 م
رئيس النيابة الإدارية يتفقد آخر تطورات إنشاء مجمع للنيابات فى الإسكندرية رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ الإسكندرية
كتب عبد الله محمود

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قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة اليوم الأربعاء، للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بديوان المحافظة.

وحضر اللقاء اللواء أحمد موسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار العاقل غريب مدير مكتب فنى الإسكندرية والمستشار محمد إبراهيم مدير مكتب فنى الهيئة وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدور الكبير الذى يقدمه المحافظ وقيادات المحافظة لسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع النيابات الإدارية بالمحافظة.

وفى نهاية الزيارة أهدى محافظ الإسكندرية درع المحافظة لرئيس الهيئة.

 

 


النيابه الاداريه

مجمع النيابات

هيئة النيابه الاداريه

الاسكندريه



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