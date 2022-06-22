رئيس المجلس الرئاسى الليبى: مستعدون لتبنى أى مقترحات لعلاج الانسداد السياسى

كتب: أحمد جمعة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى استعداد المجلس لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المنفي اليوم الأربعاء في طرابلس، مع عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد .

وأعلن رؤساء الأحزاب الليبية تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة التراب الليبي، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.

وناقش اللقاء، سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.