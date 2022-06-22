جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بوزير البيئة ناصر ياسين في حضور مدير وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهى شاهين.



وعقب اللقاء، قال وزير البيئة ناصر ياسين، إن اللقاء تناول أيضا بحث أزمة تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع التأمين للدفاع المدني، مشيرا إلى أن ميقاتي أجرى اتصالات بوزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني لتأمين الاعتمادات اللازمة، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن أيضا طرح فكرة إنشاء صندوق دعم للدفاع المدنى.



وشهد لبنان خلال موسم الصيف من العام الماضي سلسلة من الحرائق الهائلة للغابات والتي التهمت مساحات واسعة من الأشجار ووصلت للمنازل، ومنها حرائق ظلت مشتعلة لأيام متواصلة رغم جهود الإطفاء التي شارك فيها الجيش اللبناني وطوافات من دول مجاورة إلى جانب قوات الدفاع المدني ومؤسسات العمل الأهلي والمتطوعين.