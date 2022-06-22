اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان العربى: التعاون المصرى السعودى الأردنى صمام أمان للمنطقة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:41 م
رئيس البرلمان العربى: التعاون المصرى السعودى الأردنى صمام أمان للمنطقة رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بنتائج مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتى ستسهم بشكل كبير فى الارتقاء بالتعاون وتعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا والتحديات، وبما يسهم في تفعيل منظومة العمل والتعاون العربي المشترك.

وثمن العسومي، في بيان اليوم الأربعاء، الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للحفاظ على مقدرات الأمة العربية، ورفضهم أي محاولات إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.

ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن "تاريخية" حيث شهدت توقيع اتفاقيات بين مصر والسعودية وهو ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، فضلا عن التعاون السياسي والاستراتيجي، مضيفا أن زيارته للأردن تعد الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى الأردن منذ توليه ولاية العهد قبل 5 سنوات، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكرى والأمنى بين الأردن والسعودية.

وأكد العسومي أهمية التنسيق المستمر بين الدول المحورية في المنطقة والذي يمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، ولما تمثله كل من مصر والأردن والسعودية من قوى محورية لها ثقلها التاريخي والحضاري وقدرتها على مواجهة التحديات بفضل تطابق الرؤى التي تهدف لوحدة الصف العربي.


الرئيس عبدالفتاح السيسى

التعاون المصرى السعودى الأردنى

مصر

الاردن

البرلمان العربى



الموضوعات المتعلقة

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى التزام مصر بموقفها تجاه أمن الخليج

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:27 ص

القاهرة والرياض صمام أمان المنطقة.. رسائل الرئيس السيسى خلال استقبال ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية.. التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج.. الحرص المشترك على المضى نحو مزيد من تعميق العلاقات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:00 م

ولى العهد السعودى يرسل برقية شكر للرئيس السيسى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:32 م

رسائل الرئيس السيسى خلال استقبال ولى العهد السعودى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:36 م

الرئيس السيسى يبحث مع ولى العهد السعودى أبرز الملفات الدولية والإقليمية.. ألبوم صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:18 م

الرئيس السيسي يودع ولى العهد السعودى فى ختام زيارته لمصر

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة