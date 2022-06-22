ذوو الهمم يبدعون.. نماذج إيجابية للقادرين باختلاف فى الدقهلية.. فيديو

فريق المحافظات

اولت الدولة المصرية اهتمامها كبيرا بذوي الهمم خلال الاعوام السابقه ما جعل الامر يسهل خروج وظهور مواهب متعددة من بينهم والخروج الي المجتمع مرفوعي الرأس لتوجيه رساله انهم جزء من النسيج المصري.



ظهور ذوي الهمم للمجتمع المصري.



تخطوا كل الحواجز وتمسكوا بالأمل بعد تعليمات الدولة المصرية بالإهتمام بذوي الهمم ليكونوا جزء أصيل من المجتمع المصري خرجت علينا مواهب مختلفه من ذوى الهمم علي مدار الفترات السابقة ففى مدينة المنزلة بشمال الدقهلية تواجد عدد من الموهوبين من ذوى الهمم "مكفوفين"



دار رعاية تحمل بداخلها الكثير.



في احدي دور الرعاية بمدينة المنزلة تجد بداخلها الكثير من المواهب والتي بدأت في الخروج للنور نماذج ايجابية من ذوي الهمم "مكفوفين" لإبراز مواهبهم وإصرارهم علي الدخول في نسيج المجتمع المصري.



طرق الأبواب من أجل تغير ثقافة المجتمع وانضمام ذوي الههم.



قال الاستاذ محمد شلتوت مدير إحدي دور رعاية ذوي الهمم "المكفوفين" وهو من ذوي الهمم ايضا أن توجيهات الدولة نحو ذوي كانت سبب في خروجهم للنور وبداوا في طرق أبواب المنازل المتواجد بداخلها أي شخص من ذوي الهمم لتغيير الثقافه والوعي لدي أسرهم بعد تخوفهم من ظهور أبناءهم للمجتمع في السابق.



إظهار مواهب متعدده داخل دار رعاية" المكفوفين"



دار رعاية لذوي الهمم " المكفوفين" بمدينة المنزلة تحمل بداخلها عديد من المواهب المختلفه أصرواعلي الظهور للمجتمع المصري فتجد مواهب مختلفه منهم سيدة تدعي ماجده محمد عباس صاحبة صوت عزب ورائع وتقوم بالغناء لكوكب الشرق "ام كلثوم " وهي في غايه البهجه والسرور والثقه

وشخص آخر يدعي نادر إبراهيم السحراوي متعدد المواهب حيث يبدع في الاغاني الوطنيه ويداوم علي زيارة قصر الثقافة ويتميز في حفظ وتلاوه القران الكريم.



وهناك فتاتين يبهرانك بعد سماعهما

وهم امنية سعد السمانودي، جني السيد حبيشي. فهما يبدعان في الإنشاد الديني وحب رسول الله.



إيصال رساله من ذوي الهمم للمجتمع.



كل هذة المواهب وأكثر من ذوي الهمم يبحثان عن إرسال رساله خاصه للمجتمع وهي أنهما جزء لا يتجزء من المجتمع المصري وعلي الجميع مساندتهم ودعمهم لانهم يستحقون الدعم الحقيقي.







