حياة كريمة.. تنفيذ 8379 مشروعا فى 6 مراكز بالبحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار إلى أن المحافظة تٌولى اهتماما بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع 8379 مشروعا فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، مؤكداً حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

وتابع اللواء المحافظ عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال الوحدة التنظيمية لمتابعة مبادرة "حياة كريمة " والمكتب التنفيذى للمبادرة بمحافظة البحيرة ومنها إنشاء :

*بمركز أبو المطامير *

- وحدة إسعاف النجيلى

- المجمع الزراعى بالشجاعة وأبو العطا .

- الوحدة الصحية بقرية العاشرة .

- مراكز شباب ( الكفاح- ماريو بلس - الناصر ).

- مكتبة الطفل بأبو العطا

- مدرسة أبو المطامير التجريبية للغات

- مجمع الخدمات الحكومية بالناصر.

- مدرسة القطاع الشمالى الابتدائية

- المركز الطبى بقرية الناصر

- تبطين ترعة حوش عيسى

موزع كهرباء عبد الرقيب

- الصرف الصحى بقرية آدم

*بمركز أبوحمص *

- مدرسة بطورس .

الوحدة الصحية بدير أمس .

مركز شباب كوم صوان.

* بمركز دمنهور*

- محطات رفع ( الابرقجى - منشأة راغب - سنهور) .

- وحدة طب الأسرة والصرف الصحى بنديبة .

وعلى جانب آخر، أكد محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية ضمن جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

كما أشار المحافظ أن البحيرة قد شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأكد أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وكان للبحيرة نصيب كبير من تلك المشروعات المنفذة بكافة القطاعات لخدمة المواطن البحراوي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض اللواء المحافظ جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022 في قطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي مبلغ 467.608 مليون جنيه (442.639 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة و24.969 مليون جنيه تمويل ذاتي من المحافظة) والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100٪.

جدير بالذكر أن الخطة شملت تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والطرق والكباري وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور.



احد المشروعات



تنطين الترع



جانب من مشروعات حياة كريمة



حياة كريمة بالبحيرة



مدرسة ضمن حياة كريمة



مشروع ضمن حياة كريمة