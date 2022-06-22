حبس 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية لحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تابعت نشاط 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 4.500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 360 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.