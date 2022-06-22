اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:18 م
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حبس سيدتين بتهمة سرقة محتويات شركة فى مدينة نصر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:00 م
حبس سيدتين بتهمة سرقة محتويات شركة فى مدينة نصر سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تورطهما فى سرقة 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من داخل إحدى الشركات. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين - إحداهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ، مقيمان بالقليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وأقرت إحداهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ، اصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة، وتمكنتا من دخول الشركة باستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ثم قامت بالتخلص من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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